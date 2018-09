Serie A Udinese, Scuffet: «Dobbiamo restare umili»

UDINE - "Chievo? Al di là delle mie parate bisogna vedere la partita nell'insieme, soffrendo solamente subito dopo il vantaggio". Simone Scuffet, portiere dell'Udinese, fa il punto della situazione in casa bianconera a Udinews tv: "Lazio? Il nostro obiettivo deve essere quello di provare a vincere con tutti ma bisogna rimanere umili e pensare partita dopo partita. Il campionato è appena iniziato, abbiamo grande rispetto per tutti e paura di nessuno. Ci sono partite come quella di mercoledì contro avversari più quotati ma dobbiamo sempre cercare di portare a casa il risultato. Dopo un’estate in cui non si sapeva come sarebbe andata a finire, ritrovarsi a giocare fa molto piacere. Si è parlato molto di un possibile trasferimento, le gerarchie a Udine non erano ancora ben definite e il fatto di aver giocato finora mi rende felice. Il fatto di essere friulano e di giocare nell’Udinese è un qualcosa di incredibile. Sono contento delle parole del Direttore Pradè: in ritiro abbiamo avuto una chiacchierata e ha subito compreso la mia situazione e le mie difficoltà nella scorsa stagione. Il gruppo? E' molto unito e questa è la vera arma in più oltre le qualità dei singoli. Quello che si vede in campo è che ci aiutiamo l’uno con l’altro e non molliamo mai: questo alla fine ripaga”.