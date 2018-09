Serie A Udinese, Velazquez: «Potevamo segnare noi per primi»

UDINE - "Abbiamo fatto un'ottima prestazione. Abbiamo avuto più possibilità e abbiamo fatto più tiri: la squadra mi è piaciuta molto". Il tecnico dell'Udinese, Velazquez, parla così a Sky dopo la gara con la Lazio: "Negli ultimi venti minuti abbiamo avuto cuore. Ed è stato bellissimo l'affetto dei tifosi. Abbiamo affrontato una squadra molto forte che gioca in Europa League: ma abbiamo dato l'impressione di poterla vincere. E' stata una questione di dettagli, potevamo segnare prima noi. La strada è quella giusta e l'attitudine della squadra è sempre la stessa: tutti lavorano al massimo e devo fare i complimenti ai ragazzi. Penso che questa sia da considerare come la miglior partita della stagione. Abbiamo giocato per vincere, questo è importante. Conosco bene questo campionato, per averlo visto spesso, mi piace. E' molto tattico, sono contento di essere all'Udinese".