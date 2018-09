Serie A Udinese, Velazquez: «Non abbiamo sfruttato le occasioni, guardiamo avanti»

BOLOGNA - Contro il Bologna arriva un'altra sconfitta per l'Udinese, nonostante il vantaggio iniziale di Pussetto. Così Velazquez in sala stampa nella conferenza post partita: "Non abbiamo chiuso la partita dopo essere andati avanti, dovevamo fare più di un gol - spiega l'allenatore spagnolo -, abbiamo avuto occasioni per fare il 2-0. Loro hanno pareggiato con un tiro dal limite, ci siamo un po' aperti e l'abbiamo persa nel secondo tempo. Forse un pareggio si poteva ottenere. Magari c'è stanchezza, ma se non chiudi la partita sei esposto a rischi".

JUVENTUS - Il tecnico dei friulani ha la soluzione per questo periodo un po' grigio: "Ora non ci dobbiamo disperare, rimaniamo equilibrati. I miei ragazzi lavorano bene ed io mi fido di loro". Al Friuli, sabato prossimo, arriverà il peggior avversario possibile, la Juventus: "Pensiamo al prossimo impegno, arriverà una squadra fortissima ed abituata a vincere. Noi, però, dobbiamo avere una mentalità positiva, possiamo fare punti. Impariamo la lezione di oggi per sabato".