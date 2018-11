Serie A Udinese, Musso: «L'Albiceleste? E' un sogno, ma devo fare bene qui»

UDINE - Da poco sconfitto dal Milan al fotofinish, il portiere dell'Udinese Juan Musso commenta la prestazione bianconera e analizza la prossima sfida contro l'Empoli: "È brutto perdere una partita all'ultimo minuto, soprattutto perché abbiamo giocato bene, con un buon possesso palla e una fase difensiva ordinata. Non abbiamo paura, sappiamo che la partita di domenica è importante e che è necessario vincere per stare più tranquilli. L'Empoli ha cambiato da poco allenatore e quindi domenica sarà motivato a dimostrare che si merita di più rispetto alla posizione in classifica che ha adesso. Abbiamo visto parecchie partite degli azzurri: giocano molto bene quando hanno loro il pallone. È vero hanno cambiato allenatore da poco ma noi dobbiamo prima di tutto guardare a noi e a quello che possiamo fare: se giochiamo con la giusta mentalità abbiamo buone possibilità di fare punti".



SQUADRA IN MIGLIORAMENTO - Il giovane sudamericano è rientrato in campo (con profitto) da poco: "Era da molti mesi che non giocavo una partita ufficiale per colpa anche dell'infortunio patito in ritiro. Non è stato facile entrare con il Genoa perché affrontavamo un avversario complicato. Ho cercato di dare il massimo mettendo in pratica quello che mi insegnano in allenamento". L'argentino traccia un primo bilancio della sua avventura in Friuli: "Mi trovo bene qui a Udine ed è stato molto bello fare il mio esordio alla Dacia Arena di fronte ai tifosi bianconeri: si fanno sentire e aiutano molto la squadra durante le partite. Ci è dispiaciuto non regalare una vittoria al nostro pubblico ma la squadra è in netto miglioramento, lo si vede dalle prestazioni".

SULLA NAZIONALE- Musso racconta poi delle differenze tra il suo Paese e l'Italia: "In Argentina si vive più coinvolgente la partita, da un punto di vista di tifoseria. I calciatori sono bravi anche lì ma qui il livello è superiore anche se il calcio argentino non è assolutamente facile, anzi. L'Albiceleste? E' il sogno di tutti i giocatori ma si va in Nazionale solo attraverso le prestazioni con la maglia del proprio club. Per questo motivo mi alleno ogni giorno al massimo e gioco ogni partita come se fosse una finale. Se dovessi continuare a far bene è possibile che arriverà anche per me una chiamata ma al momento penso solo all'Udinese". In bianconero Musso ha trovato i suoi connazionali De Paul e Pussetto: "Mi aiutano molto sia dentro che fuori dal campo: parliamo la stessa lingua e abbiamo le stesse abitudini; Rodrigo poi conosce Udine e l'Udinese molto bene".