Serie A Verona, Pecchia: «Juventus e Napoli forti ma diverse»

VERONA - Fabio Pecchia, l'allenatore del Verona, non si sbilancia quando si parla di scudetto: "Meglio la Juventus o il Napoli? Continuo a vedere due squadre forti con caratteristiche diverse - spiega a Sky Sport -. Il campionato è apertissimo. Si fa fatica a capire chi finirà davanti alla fine, secondo me anche Inter e Roma possono lottare ancora per il titolo". La Juventus ha sbancato il Bentegodi mettendo in vetrina Dybala. "Sono orgoglioso dei miei ragazzi lo stesso - chiude il tecnico - Certo, abbiamo perso però bisogna uscirne ancora più forti. Possiamo farcela per la salvezza. Negli ultimi tre mesi abbiamo sempre fatto bene con voglia e personalità. Bisogna affrontare il girone di ritorno con la stessa mentalità".

VERONA-JUVENTUS 1-3: NUMERI E STATISTICHE

CLASSIFICA SERIE A