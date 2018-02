Serie A Verona, a parte Buchel e Heurtaux

VERONA - Dopo la vittoria di misura sul Torino, il Verona ha ripreso gli allenamenti. Agli ordini di mister Fabio Pecchia, la rosa è stata divisa in due gruppi: lavoro defaticante tra campo e palestra per chi ha giocato ieri, gli altri hanno svolto una prima fase di riscaldamento, passando successivamente ad esercizi sulla rapidità e sul possesso palla. La seduta si è conclusa con una serie di esercitazioni sui tiri in porta e una partitella conclusiva. Ancora lavoro a parte per Buchel e Heurtaux. Domani riposo, poi giovedì la squadra sarà in ritiro nel Lazio per preparare lo scontro salvezza contro il Benevento.

