Serie B, Empoli show a Bari. La Pro Vercelli ritrova il sorriso con Grassadonia

TORINO - L'Empoli domina il big match della 23esima giornata di Serie B schiantando il Bari 4-0 al San Nicola. Il Palermo continua la sua marcia liberandosi con 2 reti del Brescia mentre Parma e Venezia si sbloccano mettendosi alle spalle un periodo difficile. Nelle parti basse della classifica brillano i successi di Pro Vercelli e Foggia. L'unico pareggio del turno è lo 0-0 del Partenio tra Avellino e Cremonese.

PALERMO - BRESCIA 2-0

Terza vittoria interna consecutiva per il Palermo che cancella la resistenza del Brescia con due reti a inizio e fine contesa. A sbloccare il match al 3' è Chochev che sugli sviluppi del calcio d'angolo colpisce di testa due volte e batte Minelli che era riuscito a respingere il primo tiro. A metà primo tempo il bulgaro ha la possibilità di firmare la doppietta ma il suo colpo di testa questa volta viene disinnescato dal portiere del Brescia. La ripresa si apre con un doppio pericolo per la porta ospite: Minelli salva prima su Curcio e poi su Struna. Il portiere del Brescia poi si ripete pochi secondi dopo su Chochev. A 12' dalla fine Coronado illumina Trajkovski che però non centra lo specchio della porta a tu per tu con Minelli. E' un gran gol quello che blinda definitivamente il risultato: Gnahoré riceve da Coronado e improvvisa una botta violentissima che non lascia scampo al numero 1 delle rondinelle.

BARI - EMPOLI 0-4

Il prossimo avversario del Palermo sarà l'Empoli che domina il Bari al San Nicola inanellando il terzo successo consecutivo e il nono risultato utile di fila. La partita si mette subito in discesa per i toscani con Donnarumma che al termine di una grande azione infilza con la punta Micai. Al 19' lo stesso Donnarumma fallisce il raddoppio mettendo a lato il diagonale da ottima posizione. Il gol del raddoppio si materializza al 29' con l'ex Caputo: l'attaccante si libera con uno splendido doppio passo di Diakite e fredda il numero 1 biancorosso. La squadra toscana sfiora il tris prima dell'intervallo con un'altra iniziativa sull'asse Caputo-Donnarumma: il numero 9 viene fermato da un intervento provvidenziale di Micai. Prima dell'intervallo si sveglia dal torpore il Bari ma Improta manda alto un colpo di testa da ottima posizione. Al decimo del secondo tempo altro segnale di vita dei padroni di casa che colgono una traversa clamorosa con Cissé. Niente che possa scalfire la supremazia totale dell'Empoli che mette la ceralacca sul trionfo grazie alla punizione pennellata da Zajc al 64': per lo sloveno è il quinto centro stagionale. Il poker viene servito al 78' dall'ex Genoa Ninkovic che in contropiede capitalizza un assist di Caputo. Con questo successo i ragazzi di Andreazzoli affiancano al secondo posto il Frosinone che domenica gioca sul campo del Cittadella.

CARPI - SPEZIA 2-1

3 gol nello spazio di 9 minuti decidono la sfida del Cabassi. Mbakogu porta avanti il Carpi a metà ripresa segnando il suo sesto gol in campionato: l'ex Carpi infila in porta in mischia mettendo fine all'inviolabilità della porta dello Spezia che durava da 523 minuti. Il vantaggio dura pochissimo perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo Terzi firma l'1-1 su assist di Mora. Gli emiliani tornano avanti al 78' con Melchiorri: Mbakogu verticalizza per il numero 11 che supera il portiere con un tocco sotto.

PARMA - NOVARA 3-0

Dopo 56 giorni il Parma riabbraccia la vittoria piegando in casa il Novara. Al 17' punizione splendida di Ronaldo che affresca dal limite ma la sua gioia viene strozzata in gola dal palo. Dopo la grande paura i ducali reagiscono costruendo un paio di occasioni: la più importante è per Iacoponi che in splendida solitudine mette fuori di testa. La squadra di casa chiude i conti prima dell'intervallo con due fiammate nello spazio di pochi secondi: al 42' Lucarelli schiaccia di testa in rete una punizione battuta da sinistra. E' un gol liberatorio per la squadra di D'Aversa che non segnava da 471 minuti. Il Parma mette al sicuro il risultato grazie a un'ingenuità di Mantovani: il difensore cresciuto nel vivaio del Torino viene espulso per un fallo da rigore su Calaiò che trasforma dal dischetto. A 12 minuti dalla fine il Parma cala il tris con Scavone che trasforma in oro il bel servizio di Di Gaudio. La giornata nera dei piemontesi viene confermata dal rigore sbagliato in pieno recupero: Frattali cancella il tentativo dal dischetto di Sansone.

PRO VERCELLI - ASCOLI 2-0

La Pro Vercelli festeggia il ritorno di Grassadonia in panchina trovando 3 punti nella sfida salvezza contro l'Ascoli. Al 26' la squadra di casa trova la zampata vincente al culmine di un contropiede: sull'azione imbastita da Mammarella, Castiglia si ritrova la palla tra i piedi ed è abile a trovare l'angolino. Il 2-0 è un capolavoro del neoentrato Bifulco che infila in porta mettendo il punto esclamativo su una splendida azione personale.

VENEZIA - CESENA 1-0

Dopo 8 partite senza vittoria, torna il sereno nel cielo del Venezia che sconfigge in casa il Cesena. Al 70' la rete decisiva porta la firma di Geijo che si inserisce bene da dietro e sfrutta l'assist di Litteri. Per l'ex Udinese è il secondo gol stagionale. Nella ripresa grandi parate del portiere di proprietà della Juventus Audero che al 92' sbarra la strada a Fazzi.

ENTELLA - FOGGIA 1-2

Colpo esterno importantissimo in chiave salvezza del Foggia che passa sul campo dell'Entella. Poco dopo la mezzora Kragl firma un gol capolavoro per cancellare lo 0-0: sinistro potente da 30 metri per il tedesco acquistato a metà gennaio dal Crotone. Passano 5 minuti e Agnelli sfiora il raddoppio con un tiro da fuori a fil di palo. Gli ospiti autografano il raddoppio a inizio ripresa e il merito è ancora di Kragl che pennella l'assist per Mazzeo, al nono gol stagionale. A 4 minuti dalla fine l'Entella prova a credere alla rimonta con il gol di La Mantia ma è solo un illusione perché il Foggia controlla nel finale e scavalca i liguri in classifica.