Serie B Cremonese-Bari 0-1, D'Elia regala a Grosso il quarto posto

CREMONA - La Cremonese forse meritava di più, ma alla fine è il Bari a festeggiare nell'anticipo della 5a giornata di ritorno del campionato di Serie B. La squadra di Grosso espugna lo Zini con un gol di D'Elia al 64' minuto, confermandosi così in gran forma dopo il successo sul Frosinone di una settimana fa. I galletti erano in crisi: non vincevano da 5 partite, ora sono al quarto posto a 41 punti.

EQUILIBRIO E POCHE OCCASIONI - Nel primo tempo sono poche le occasioni da gol. A inizio gara c'è il botta e riposta tra Brighenti e Kozak, ma in entrambi i casi, dopo due buone azioni personali, i portieri noncorrono pericoli. L'ex Castrovilli prova il destro potente e piazzato al 30', ma Gyomber intercetta e devia. Cinque minuti dopo Anderson innesca Henderson che di prima intenzione verticalizza per Kozak, ma il destro dell'ex Lazio finisce alto sopra la traversa. Prima della fine del primo tempo la Cremonese fa in tempo a sfiorare un palo con Scappini sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

D'ELIA DECISIVO - A fare la partita è la Cremonese, con un Bari più attendista. Anche nel secondo tempo gli equilibri non cambiano: il difensore Gyomber salva ancora una volta Grosso dall'1-0 lombardo, ribattendo per ben due volte le conclusioni ravvicinate di Brighenti. Brienza prova a inventarsi una giocata delle sue al quarto d'ora, con un tiro da 30 metri deviato da Ujkani. Il Bari incassa ma è vivo e al 64' trova il gol del vantaggio che poi si rivelerà decisivo: affondo di Sabelli sulla destra, cross in mezzo all'area respinto dalla difesa della Cremonese sui piedi di D'Elia che col sinistro addomestica il pallone e col destro lasciare partire una conclusione imprendibile per Ujkani. La reazione grigiorossa produce un palo di Pesce a 15' e un miracolo di Micai al 95' sul colpo di testa di Scappini dopo la rovesciata del giovane Scamacca. Il Bari resiste e festeggia ancora: sognare la Serie A non è più proibito.