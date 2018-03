Serie B Empoli-Virtus Entella 2-1: sul trono con Caputo e Donnarumma

EMPOLI - L’Empoli fa suo il posticipo domenicale della trentesima giornata e torna in vetta alla classifica di Serie B. A domare la Virtus Entella per 2-1 ci pensano Caputo e Donnarumma, i gemelli del gol del club toscano. Per il primo si tratta del 21° gol stagionale, per il secondo il 16°: numeri pazzeschi per i due bomber che insieme valgono un bottino di 37 centri. Con questo successo la banda di Andreazzoli sale a quota 54 punti, a +1 sul Frosinone, a +4 sul Palermo, terzo della classe. La Virtus Entella, invece, resta in zona playout con 29 punti come la Pro Vercelli.

EMPOLI-VIRTUS ENTELLA 2-1: NUMERI E STATISTICHE

LA GARA - Campo pesantissimo al Castellani a causa della pioggia che ha colpito la Toscana. La gara non decolla nonostante i moduli offensivi. L’Empoli fa la partita ma deve aspettare il minuto 38’ per mettere la freccia sul tabellone: Krunic serve Zajc che allarga per Donnarumma, cross perfetto per Caputo che con l'esterno destro mette la palla in rete, 1-0. Ritmi bassi anche nella ripresa. Pochissime le occasioni fino al raddoppio, arrivato al 72’: Pasqual ci prova dalla distanza, il suo tiro però si trasforma in un assist per Donnarumma, abile a tu per tu con Iacobucci a non sbagliare di sinistro, 2-0. L’Entella reagisce, trova la rete della bandiera grazie al mancino di De Luca e impegna Gabriel con Icardi nel recupero. Ma non basta perchè l’Empoli vola lassù, in testa alla graduatoria del campionato cadetto.

CLASSIFICA SERIE B