Serie B Foggia-Cesena 2-1: Mazzeo firma la rimonta

FOGGIA - Il Foggia doma il Cesena nella gara valida come anticipo della 31esima giornata di Serie B. Lo fa al 95', nell'ultimo minuto di recupero, con Mazzeo, dopo il botta e risposta tra Laribi e capitan Agnelli. In archivio entra un 2-1 dopo il 3-3 dell’andata. Tre punti che permettono all'undici di Stroppa di salire all'11° posto con 40 punti (come la Cremonese), mastica amaro l'undici Castori che resta in zona playout, a quota 33 punti, ma con due gare in più giocate rispetto al Brescia.

FOGGIA-CESENA 2-1: NUMERI E STATISTICHE

GRAFFIO LARIBI - Il Foggia prende il controllo del pallone e affonda come e quando sulla destra: Kragl è imprendibile per Donkor. Al 16’, proprio da un’invenzione dell’ex Crotone, i padroni di casa collezionano due palle gol, ma il doppio rigore in movimento di Duhamel e Agnelli viene salvato sulla linea prima da Scognamiglio e poi da Perticone. Il Cesena si tiene basso e riparte in contropiede: la migliore chance la crea Laribi, ma la conclusione da metà campo non centra lo specchio della porta lasciato vuoto da Guarna. Al 38’ capitan Agnelli ci prova con un mancino violento dal limite dell’area che Fulignati devia in corner in extremis. Poco dopo Duhamel segna in netto fuorigioco: giusto annullare. Al 43’ il gol che non t’aspetti: Dalmonte sfonda sulla sinistra, scarica per Laribi, il numero 5 controlla e con il piattone a giro centra l’angolino basso, 0-1. Un colpo da biliardo per l’ex rossonero che non festeggia ricordando il suo passato in Puglia.

MEZZEO E AGNELLI GOL - A inizio ripresa il Foggia pareggia i conti: Kragl pennella e Agnelli colpisce di testa tra le marcature di Suagher e Perticone, la palla sbatte sulla traversa e varca la linea per l’1-1. Passano pochi secondi e Fulignati dice di no (in due tempi) al cross rasoterra di Duhamel indirizzato verso Mazzeo. I minuti scorrono, i muscoli rispondono un po' meno e il punteggio resta in equilibrio. Come al solito il Foggia tiene palla, mentre il Cesena punta tutto sul contopiede. Tattiche che si annullano a vicenda fino al 95', quando Tonucci spizza l'ultimo pallone per Mazzeo che supera Fulignati in uscita e deposita in rete la palla del 2-1. La rete numero 12 del bomber fa esplodere letteralmente lo Zaccheria.

CLASSIFICA SERIE B