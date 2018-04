Serie B, risultati 36esima giornata: vincono Empoli e Frosinone

TORINO - Si è giocata questa sera, nell'ultimo turno infrasettimanale della stagione, la 36esima giornata della Serie B. Nell'anticipo di ieri vittoria esterna del Parma sul campo dell'Ascoli grazie a un gol di Calaiò. Vincono oggi l'Empoli e il Frosinone. Solo un pareggio per il Bari in casa con il Novara, e per il Palermo sul campo del Cittadella.

VITTORIE IN TESTA - Micidiale avvio dell'Empoli capolista sul campo del Cesena, due gol in 7 minuti: prima Donnarumma poi Bennacer gelano i padroni di casa. Al 37' accorcia le distanze Scognamiglio. Il pareggio del Cesena arriva nella ripresa con un gran colpo di testa di Mancini. Ci pensa però ancora Donnarumma, un minuto dopo, a riportare avanti l'Empoli. Finisce 2-3. In caso di vittoria nel prossimo turno (con non-vittoria di Parma e Palermo) Andreazzoli potrebbe già festeggiare la promozione. Clamoroso il vantaggio del Novara a Bari a un minuto dalla fine del primo tempo dopo ben sette occasioni da gol. Prima mezzora terribile per gli uomini di Grosso. Pareggio del Bari nella ripresa: assist delizioso di Brienza per Floro Flores che di testa non sbaglia. Pareggio senza reti tra Cittadella e un anonimo Palermo. A Carpi il Perugia sblocca il match dopo un quarto d'ora con Di Carmine. Palo esterno dei padroni di casa su punizione nel primo tempo, ma nella ripresa arriva il raddoppio di Buonaiuto. Nel finale accorcia le distanze Concas, polemico con la panchina. Risultato finale 1-2.

FROSINONE CORSARO - Poche emozioni nel primo tempo tra Avellino e Frosinone, anche se si fanno vedere di più gli ospiti con Ciano e Kone. Il gol che sblocca la partita è di Dionisi e arriva solo all'84' con un sinistro a fil di palo. Poco prima Citro aveva colpito la traversa. Quattro minuti dopo il raddoppio di Paganini che chiude il match. Il Frosinone torna alla vittoria esterna dopo tre mesi. Vince anche il Venezia sull'Entella per 2-0. Un gol per tempo: al 27' Geijo e al 60' Falzerano. Inzaghi in zona play off, dopo quattro partite senza vittorie. Torna a vincere in casa la Pro Vercelli dopo tre mesi, ma è stata più dura del previsto contro un Pescara che nonostante l'inferiorità numerica (rosso per Crescenzi) era riuscito a trovare il pareggio nella prima frazione. Doppietta di Raicevic nel finale per il definitivo 3-1.

IN CODA - Nella parte bassa della classifica finisce 2-2 tra Ternana e Foggia. Sono gli ospiti a fare la partita nella prima frazione ma è la Ternana a sfiorare il gol con il palo di Carretta. Vantaggio degli umbri che arriva con Montalto a un minuto dall'intervallo. Per l'attaccante si tratta del 18esimo gol in campionato. A inizio ripresa il pareggio di Beretta con un destro preciso. Di nuovo in vantaggio la Ternana con Carretta al 62'. Il pareggio del Foggia è di Mazzeo, sinistro a giro imparabile, a 5 minuti dal novantesimo. Vince il Brescia sul campo dello Spezia (Torregrossa al 18'). Botta e risposta tra Cremonese e Salernitana: Colantuono fa entrare Minala per Zito e il camerunense segna subito di testa. Dopo quattro minuti pareggio dei padroni di casa con Canini ancora di testa, ma sull'azione successiva Rosina si guadagna un rigore per i campani: Ujkani respinge il tiro di Kiyine e Bocalon sulla ribattuta colpisce l'incrocio dei pali. Finisce 1-1.

