Serie B, Livorno-Crotone 0-1: Cordaz e Simy sugli scudi, seconda vittoria consecutiva per Stroppa

LIVORNO - Al Picchi di Livorno fa festa il Crotone. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Stroppa dopo la goleada con il Foggia. Decisivi Simy e Cordaz. Il nigeriano al 39' regala i tre punti con un piattone da due passi, il portiere già decisivo nel primo tempo, salva il risultato all'ultimo minuto su Kozak. I calabresi si portano a 6 punti in classifica, gli amaranto rimangono a zero.

LA PARTITA - Passano 2' e sono subito pericolosi gli amaranto: bella azione di Murilo che serve Kozak, ma Sampirisi è provvidenziale ad anticipare la battuta del gigante ceco. All'11' ancora padroni di casa in avanti. Ancora Murilo semina il panico tra la difesa ospite, scarta Cuomo e scocca un tiro che esce fuori di nulla. Crotone non pervenuto. I labronici reclamano per un contatto tra Murilo e lo stesso Cuomo, ma l'arbitro non concede il rigore. Si arriva stancamente al 36', quando si riaccende la partita. Sono sempre gli amaranto a rendersi pericolosi: Diamanti scocca un mancino improvviso sul quale Cordaz è superlativo e mette in angolo. Il portiere dei rossoblu si ripete sul finire di primo tempo, respingendo il colpo di testa di Dainelli su punizione dalla fascia sinistra di Diamanti. Si va al riposo a reti bianche, con i calabresi che non hanno mai tirato in porta.

SECONDO TEMPO - Si torna in campo con Murilo che prosegue nel suo personale show, che costringe Faraoni al fallo e al cartellino giallo. Al 3' ancora amaranto vicini al gol. Solita punizione tagliata di Diamanti, Maicon trova la zampata vincente da due passi, ma Cordaz si salva con l'aiuto del palo. Finalmente si fa vedere il Crotone, anche se Faraoni tira da distanza proibitiva: conclusione pericolosa, ma Mazzoni controlla la palla che esce di poco. All'8' ci prova Nalini, ma la conclusione è debole e centrale. Il Crotone cresce, e al 18' è ancora Nalini pericoloso. Bravo Di Gennaro ad opporsi. Passa 1' e sono ancora i calabresi in avanti, ma Stoian non trova la porta di poco. Al 39' il neoentrato Simy trova il gol vittoria: lancio di Stoian per Firenze, la sua sponda arriva al nigeriano che insacca di piatto, 0-1. Al 2' di recupero Cordaz è miracoloso sulla staffilata di Kozak.

