Palermo, Falletti firma il blitz a Cittadella. Tris di Mancuso, rimonta show del Pescara

Il Palermo soffre al Tombolato ma prosegue la sua striscia di risultati positivi e si laurea campione d’inverno per il secondo anno consecutivo. 8 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 13 partite per i rosanero che non perdono dal 25 settembre contro il Brescia. Nel primo tempo la squadra di Stellone patisce le folate del Cittadella: in particolare è pericoloso Panico che con tre conclusioni fa tremare Pomini. Il tramonto della prima frazione è caratterizzato dalla doppia occasione di Trajkovski che prima calcia al volo sul cross trovando la respinta di Paleari e poi deposita il tap-in sul palo esterno. La ripresa si apre con due pali dei veneti: il primo è di Panico, il secondo è di Adorni. Dopo esser stato sull’orlo del baratro, il Palermo passa al 51’: il 3° gol in campionato di Falletti nasce dalla palla persa di Iori che viene scippato da Trajkovski, autore dell’assist.

Salernitana – Pescara 2-4

Grazie a un’inebriante rimonta targata Mancuso il Pescara orchestra il blitz sul campo della Salernitana e firma il 3° successo nelle ultime 4 gare. L’ex Pucino timbra il vantaggio campano al 13’: sulla punizione da destra di Vitale, l’esterno trova di testa il suo secondo gol in campionato. La Salernitana raddoppia al 36’ su rigore: Gravillon, che poco prima si era visto annullare un gol, colpisce il pallone con il braccio e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri va Vitale che non sbaglia. Il Pescara riapre subito il match con il colpo di testa ad incrociare di Mancuso. La rimonta abruzzese prosegue a inizio secondo tempo con Scognamiglio che tocca sulla linea il cross proiettato da Brugman. Al 60’ si completa il ribaltone con il solito Mancuso che di testa segna il suo secondo gol. Lo show dell’attaccante prosegue col sinistro a giro che all’80’ sigilla il risultato. Con la tripletta dell’Arechi il numero 7 sale a quota 12 gol in campionato.

Ascoli – Crotone 3-2

Neanche il ritorno in panchina di Stroppa sblocca il Crotone che spreca 2 gol di vantaggio ad Ascoli, perde 3-2 e inanella l’undicesima partita consecutiva senza vittoria. Al 9’ Simy sigla il vantaggio dei calabresi che riabbracciano il gol su azione dopo 707’: Troiano respinge il tiro di Firenze e il nigeriano confeziona il tap-in che vale l’1-0. Il bis degli ospiti sboccia al 16’ con lo stesso Firenze: sul cross da destra di Valietti, il numero 7 timbra il raddoppio con il colpo di testa. Sia per lui che per Simy è il quarto gol stagionale. Nel finale del primo tempo succede di tutto: i padroni di casa prendono due traverse con Addae e Beretta, in mezzo il tris fallito da Barberis che spara alto da ottima posizione su servizio di Rohden. L’Ascoli riapre il match a inizio ripresa con un grande destro di Brosco che poi qualche istante dopo firma anche il 2-2 ma se lo vede annullare per fuorigioco. Nel finale l’Ascoli riesce a pareggiare con Beretta che approfitta dell’amnesia della difesa del Crotone e infila la palla in rete in scivolata. Il suicidio dei calabresi si completa al 95' quando Ganz realizza il 3-2 approfittando ancora una volta degli errori degli avversari. L'Ascoli vince 3-2 e si rialza dopo aver raccolto solo 2 punti nelle 4 gare precedenti.

Cremonese – Perugia 4-0

Dopo 3 sconfitte consecutive torna a sorridere la Cremonese che liquida nel primo tempo la pratica Perugia. I padroni di casa stappano il match con il colpo di testa di Terranova su corner di Migliore al 15’. Il 2-0 si materializza 7 minuti dopo con Piccolo che inventa una strana traiettoria con il sinistro e beffa Gabriel. Il tris porta la firma di Castrovilli che al 36’ beneficia dell’assist di Piccolo e incastona di testa la palla sotto la traversa. Il poker grigiorosso arriva nei primi minuti della ripresa: l’autografo è di Castrovilli che confeziona la doppietta con una bella azione personale partendo da sinistra. La traiettoria del suo tiro forse sarebbe finita fuori ma Gabriel nel tentativo di parare la devia sotto l’incrocio dei pali.

Venezia – Carpi 1-1

Non riesce a cambiare marcia il Venezia di Zenga che si limita al pareggio contro il Carpi e chiude il girone d’andata con 2 punti negli ultimi 4 turni. Suagher porta avanti la squadra emiliana al 20’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Buongiorno calcia male e inventa involontariamente l’assist per la rete del giocatore di proprietà dell’Atalanta. Al 60’ i lagunari timbrano la parità dal dischetto: Litteri trasforma il rigore generato dal fallo di mano di Jelenic.