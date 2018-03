Serie B Pescara, il nuovo allenatore è Pillon

PESCARA - Giuseppe Pillon, 62 anni, di Preganziol (Treviso) è il nuovo allenatore del Pescara. Il tecnico veneto, chiamato a condurre alla salvezza gli abruzzesi, prende il posto di Massimo Epifani, sollevato dall'incarico dopo la sconfitta di giovedì scorso a Brescia. Per i biancazzurri, reduci dalla conquista di un solo punto nelle ultime cinque gare, si tratta del terzo tecnico stagionale dopo Zeman ed Epifani. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Pillon in Abruzzo. Il neo tecnico del Pescara detiene un primato assoluto nella storia del calcio italiano: è l'unico allenatore che ha conquistato tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie B, con il Treviso. Pillon da tecnico ha guidato anche Padova, Genoa, Lumezzane, Pistoiese, Ascoli, Bari, Chievo, Reggina, Ascoli, Livorno, Empoli, Reggina, Carpi, Pisa, Padova e Alessandria. Pillon esordirà sulla panchina sabato prossimo al "Barbera" per Palermo-Pescara.