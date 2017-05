Dani Alves-Dybala, abbraccio e "pugno": «Attento alla mano...»

TORINO - Dani Alves prova a caricare un ambiente Juventus un po' deluso dopo la sconfitta per 3-1 in casa della Roma e l'ennesimo rinvio della festa per il 6° scudetto, e posta su Instagram una foto che lo ritrae subire un "pugno" (amichevole) da Paulo Dybala tra le poltroncine della panchina dello stadio Olimpico, dove entrambi si sono seduti domenica sera non partendo titolari ed entrando solo a gara in corso nella sfida tra l'undici di Allegri e la squadra di Spalletti.

"Cuidado hermano, No te hagas daño en la mano @paulodybala" Andiamo ragazzi, questo e para il più forte no para il più débil. #goodcrazyinthahouse #finoalafineforzajuve???? Un post condiviso da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 15 Mag 2017 alle ore 03:29 PDT



"ATTENTO..." - L'esterno brasiliano ha voluto scherzare sull'immagine, scrivendo al compagno di squadra argentino: «Attento fratello, non farti male alla mano...». E dopo la frase a Dybala, ne dedica un'altra a tutti i tifosi juventini in vista del decisivo e potenzialmente belissimo finale di stagione che li attende: «Andiamo ragazzi, questo momento è per i più forti non per i più deboli!»