Dybala, la nuova fiamma è la pierre Ginevra Sozzi

TORINO - Il vero motivo della rottura dello storico fidanzamento tra Paulo Dybala e Antonella Cavalieri? Ha un nome e cognome: Ginevra Sozzi. Secondo il settimanale Spy, ci sarebbe la pierre milanese dietro alla fine della storia tra la Joya e la ragazza argentina. L'attaccante della Juventus durante una vacanza a Formentera avrebbe conosciuto la pierre e i due si sarebbero subito piaciuti.

IL NUOVO FLIRT DI DYBALA - FOTO

Paulo l'avrebbe corteggiata, come conferma la stessa Ginevra alla rivista che pubblica i loro selfie insieme: «Quando ho conosciuto Paulo, non sapevo neppure chi fosse. Mi ha corteggiato a suon di messaggini telefonici carini e gesti d'affetto da parte sua, questo sì. Io, lo ammetto, sono stata al gioco anche perché lui mi aveva assicurato che con la compagna era in crisi da tempo». Ciò avrebbe causato la crisi della coppia: Antonella nel frattempo è rientata in Argentina e Paulo, tornato single, ha iniziato a flirtare con Ginevra.