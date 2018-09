Dalic fa dietrofront: «Ronaldo egoista? Sono stato frainteso»

ZAGABRIA - Zlatko Dalic fa (parziale) marcia indietro. Il ct della Croazia torna sulle parole pronunciate nei giorni scorsi su Cristiano Ronaldo "E' un egoista, non lo vorrei mai in una mia squadra", che non aveva partecipato a Montecarlo alla consegna del premio Uefa all'ex compagno Luka Modric, e precisa che il portoghese della Juventus "è uno dei migliori giocatori al mondo, secondo me. La mia era solo una parte della risposta alla domanda sul perché Ronaldo non era stato alla cerimonia, e ho detto certe cose anche perché di mezzo c'era Modric. Ho detto - sottolinea Dalic in conferenza stampa - che era stato un po' egoista, ma non volevo che suonasse come qualcosa di negativo. Sono stato interpretato male". (Ha collaborato Italpress)