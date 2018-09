Nations League, Francia-Olanda 2-1: Mbappé-gol su assist di Matuidi

PARIGI – Bella, giovane, talentuosa e già campione del mondo. Con un Mbappé in formato top, la Francia supera 2-1 l’Olanda nella seconda tornata di Nations League volando in testa alla classifica: il piccolo grande fuoriclasse del Psg porta la nazionale di Deschamps in vantaggio (14’), Babel pareggia i conti al 67’ in uno dei rarissimi momenti di blackout dei padroni di casa mentre Giroud con un gol capolavoro chiude il match a un quarto d’ora dalla fine. Koeman lascia fuori Kluivert per l’intero incontro mentre Nzonzi entra a risultato ormai consolidato.

