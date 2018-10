Francia-Germania: probabili formazioni, diretta dalle 20.45 e dove vederla in tv

TORINO - Altra giornata di Nations League e altro big-match in programma. Questa volta i riflettori saranno puntati sullo 'Stade de france' di Parigi, dove la Francia campione del mondo ospiterà la Germania in un match valido per il Gruppo 1 della League A. I 'galletti' di Deschamps sono in vetta alla classifica con 4 punti, a +1 sull'Olanda e a +3 sui tedeschi del ct Löw che - a quanto sostiene la stampa internazionale - rischierebbe addirittura la panchina in caso di sconfitta. Nella Germania c'è lo juventino Emre Can mentre nella Francia, oltre al suo compagno bianconero Matuidi, c'è anche Nzonzi della Roma.

Francia-Germania: segui la diretta dalle ore 20.45

Le probabili formazioni:

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Hernandez, Kimpembe, Varane, Pavard; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. A disp.: Arreola, Mandanga, Sidibé, Sakho, Zouma, Digne, Nzonzi, Ndombele, Lemar, Dembelé, Fekir, Thauvin. Ct: Deschamps

GERMANIA (4-1-4-1): Ter Stegen; Ginter, Süle, Hummels, Hector; Brandt; Sané, Draxler, Kroos, Gnabry; Werner. A disp.: Neuer, Leno, Lehner, N. Schulz, Tah, Rudy, Emre Can, Kimmich, Müller, Uth. Ct: Löw

ARBITRO: Mazic (Serbia)

STADIO: Stade de France (Parigi, Francia)

TV: Canale 5

LEAGUE B - Francia-Germania non è però l'unica partita del giorno, perché si giocheranno anche delle gare. Per la League B sono in programma Irlanda-Galles (segui la diretta dalle ore 20.45) valida per il Gruppo 4 e Ucraina-Repubblica Ceca (segui la diretta dalle ore 20.45) valida per il Gruppo 1.

LEAGUE C - Per la League C sono invece in programma Norvegia-Bulgaria (segui la diretta dalle ore 20.45) e Slovenia-Cipro (segui la diretta dalle ore 20.45), entrambe valide per il Gruppo 3.

LEAGUE D - Nell'ultima divisione, la League D, sono in programma Kazakistan-Andorra (segui la diretta dalle ore 16) e Lettonia-Georgia (segui la diretta dalle ore 20.45) nel Gruppo 1 più Armenia-Repubblica di Macedonia (segui la diretta dalle ore 18), e Gibilterra-Liechtenstein (segui la diretta dalle ore 20.45) nel Gruppo 4.