Gagliardini: «Io allo Stadium? Non capiterà più, ne ho preso atto»

Il centrocampista dell'Inter, in conferenza stampa, torna sull'episodio che lo ha coinvolto in Juventus-Barcellona: «I tifosi sono molto attaccati alla maglia e non hanno gradito il mio comportamento»

TORINO - «Donnarumma è molto tranquillo, anche lui è carico e concentrato su questi Europei. Siamo convinti di poter fare un grande torneo». Roberto Gagliardini è pronto all’avventura con la sua Italia Under 21. Il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa da Cracovia, parlando del portiere del Milan e non solo: «Le voci di mercato non ci distraggono, abbiamo buone sensazioni». Il nerazzurro, qualche mese fa, era stato criticato dai suoi tifosi perché beccato ad assistere allo Stadium alla partita tra Juventus e Barcellona: «Non c’è bisogno di rimanerci male, fa parte del mondo del calcio. Sono molto attaccati alla maglia e non hanno gradito il mio comportamento. Ne ho preso atto e sicuramente non capiterà più».

