Movie Time Machine: il programma di cinema e serie tv al Cartoomics 2018

Dopo l’autentico e rinnovato successo di pubblico ottenuto lo scorso anno, la grande kermesse Cartoomics dedicata al fumetto ai giochi e ai film festeggia in grande stile i suoi 25 anni e conferma il suo interesse verso il grande cinema e tutto il mondo dell’intrattenimento ospitando nuovamente la Movie Time Machine all’interno dell’area Cinema e Tv e per la prima volta gli UniVision Days, l’evento promosso da Univideo dedicato al mondo dei prodotti home-entertainment.

Posizionata strategicamente all’entrata del Padiglione 12, la Movie Time Machine accoglierà anche quest’anno tutti i visitatori di Cartoomics con il suo mega-screen in cui un ricchissimo palinsesto di trailer di titoli tra cui quelli di 20th Century Fox, Universal Pictures, Warner Bros. – anche con le uscite Sony Pictures – si alternerà a giochi e incontri sul palco.

Molte le iniziative previste per coinvolgere il pubblico in attesa delle release più cool dei prossimi mesi, di cui verranno proiettati trailer e contenuti esclusivi: tantissimi gli eventi collaterali, gli incontri, i momenti di gioco, le attività di engagement che animeranno tutta questa area della fiera.

Scopri di più sul Cinema

Partiamo con TOMB RAIDER nelle sale dal 15 marzo con Warner Bros. Pictures, in cui la mitica Lara Croft avrà il volto dell'attrice premio Oscar Alicia Vikander e il cui manifesto è stato usato da Cartoomics come elemento di comunicazione per questa nuova edizione della manifestazione.

In linea con l’adrenalina e con l’avventura che caratterizza il nuovo cinegame diretto da Roar Uthaug, la major ha organizzato un evento itinerante – di cui Best Movie è media partner – dal notevole impatto emozionale e che non poteva non fare tappa anche a Cartoomics: il Virtual Reality Experience Tour di Tomb Raider. Un vero e proprio viaggio virtuale con la tecnologia Samsung VR che trasporterà il pubblico nei suggestivi luoghi del film di Tomb Raider e in una realtà simulata fatta di azione e prove fisiche emozionanti.

On-air da qualche giorno anche un contest, organizzato da Cosplaycity e Epicos, in collaborazione con Cartoomics, Tomb Raider Italia - Official, Movie Time Machine e il supporto di Warner Bros. Pictures, riservato alle più intraprendenti Cosplay italiane che si dovranno cimentare nei panni della nuova Lara Croft. Le finaliste selezionate gareggeranno sul palco e si contenderanno l’ambito titolo di Miglior Cosplay Lara Croft italiana.

Warner Bros. sarà presente anche con lo spazio esperienziale dedicato a Ready Player One, l’avventura di fantascienza diretta dal regista Steven Spielberg al cinema dal prossimo 29 marzo, e tratta dall’omonimo best seller di Ernest Cline, divenuto un fenomeno di portata mondiale. Anche in questo caso un’immersiva esperienza VR che vuole ricalcare OASIS, l’enorme universo di realtà virtuale del film.

Debutterà invece nelle sale il prossimo 19 aprile con Adler Entertainment GHOST STORIES, il supernatural thriller scritto e diretto da Jeremy Dyson e Andy Nyman e con martin Freeman come protagonista. Dato il leit-motiv del film “Il cervello vede ciò che vuole vedere” verrà creata per l’occasione un’inquietante attività in cui il pubblico dovrà entrare in una stanza completamente buia e poi raccontare quello che è riuscito a scorgere.

In HOTEL TRANSYLVANIA 3, la nuova simpatica avventura Sony Pictures Animation, distribuita in Italia da Warner Bros. Entertainment Italia il prossimo 23 agosto, Dracula decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva. In attesa di scoprire cosa combineranno a bordo della nave, i costume character Drac (Dracula), Mavis (la figlia di Dracula), Frank (Frankenstein) e Murray (la Mummia) saranno graditi ospiti in Fiera per photo-opportunity e momenti gioco con grandi e piccini

Confermato e amplificato anche l’appuntamento con GOTHAM SHADOWS. Il fan club che riunisce gli appassionati italiani del mondo di Batman, da anni ospite di successo a Cartoomics, è orgoglioso di presentare l’area fandom dedicata alla DC Comics più grande e ricca che si sia mai vista in una fiera dei comics italiana. Più di 350 metri quadrati, che ospiteranno tutta la produzione dei magnifici allestimenti firmati Gotham Shadows, dalla Batcaverna allo Skyline di Gotham City, dal set Suicide Squad con la Cella di Arkham al set di Superman e a quello di Wonder Woman, senza dimenticare la Batmobile e la Batmoto. Per tenere a battesimo un progetto così ambizioso, ci saranno una madrina e un padrino d’eccezione: saranno infatti ospiti di Gotham Shadows per tutto il periodo della manifestazione le superstar del fumetto internazionale - e vere punte di diamante dell’universo DC Comics - Emanuela Lupacchino e Riccardo Federici. Tutto il pubblico di Cartoomics avrà la possibilità di incontrare gli artisti presso la loro area dedicata all’interno del Gotham Shadows DC Village. Spazio anche per i piccoli fan, che dovranno superare con impegno diverse prove per conseguire l’agognato diploma di Supereroe presso la Gotham Hero High School.

Numerose le attività proposte da GHOSTBUSTERS ITALIA, presente anche quest’anno con gli immancabili quiz e recruiting sul parco e con un ricchissimo stand con la scenografia dettagliata e le fedeli riproduzioni, dagli immancabili zaini protonici alle trappole per la cattura degli ectoplasmi. Per la prima volta sarà presente una vera e propria mostra dedicata all'equipaggiamento degli Acchiappafantasmi come tributo al film in collaborazione con Playmobil Italia che esporrà prodotti e materiali in esclusiva!

Una delle novità più importanti di questa edizione è sicuramente la presenza degli UniVision Days, ospitati per la loro quinta edizione nella cornice della Fiera. L’evento promosso da UNIVIDEO (Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online) prevede un ricchissimo calendario di incontri imperdibili con i protagonisti della creatività e con i professionisti dell’industria audiovisiva italiana. Le tre intensissime giornate, celebreranno, ancora una volta, l’Home Entertainment come prodotto editoriale privilegiato di intrattenimento e di cultura attraverso un programma curato dagli Associati UNIVIDEO e dal giornalista e critico Marco Spagnoli, responsabile editoriale della manifestazione, e realizzato grazie ai fondi derivanti dal diritto di prestito effettuato presso le biblioteche pubbliche.

Il progetto vede inoltre la collaborazione con due eccellenze: il brand di design Calligaris fornirà le sedute per gli incontri, mentre YAMAHA Music, leader mondiale nel settore degli strumenti musicali e dei dispositivi di riproduzione musicale, è il partner tecnico dell’area, avendo progettato un setup audio multicanale per garantire una totale e coinvolgente immersione “sonora” degli spettatori.

L’edizione 2018 saluta anche la presenza commerciale di GAME TEKK (Franchising MT sul mondo Games ed Home Entertainment) che sarà presente con uno spazio dedicato alla vendita di DVD, Blu-Ray e videogame.

Tanti infine i partner media che hanno sposato l’iniziativa della Movie Time Machine: la rivista di cinema Empire, il circuito UCI Cinemas, Moovieclub, il club che consente agli appassionati di cinema e film di partecipare a tantissime iniziative in tutta Italia in collaborazione con Metro e Screenweek.

L’area Movie Time Machine è gestita dell’agenzia ECHO che da anni cura questa parte della manifestazione e che per questa edizione ha coordinato anche la presenza degli UniVision days.