Il Guerin Sportivo si fa in tre nel nuovo numero

I temi più caldi del mondo del calcio e non solo. Questo e tanto altro nel nuovo numero del Guerin Sportivo in edicola da sabato 10 febbraio che questo mese si fa in tre: in regalo infatti troverete anche la guida CalcioItalia e l’inserto Speciale Coppe. La copertina del più antico periodico sportivo al mondo è dedicata stavolta a Edinson Cavani, che è pronto a un clamoroso ritorno in Italia: Juventus, Inter e Milan lo vogliono, ma sulle tracce del Matador ci sono anche le inglesi. I bianconeri sognano un tandem d’attacco super con Higuain, i nerazzurri potrebbero affiancarlo a Icardi (o potrebbe sostituirlo), mentre per i rossoneri rappresenterebbe il punto fermo per costruire una grande squadra. L’attaccante del Psg infiammerà con ogni probabilità il mercato estivo, mentre quello invernale ha riservato solo dei “colpetti”; il Guerino traccia un bilancio sulla sessione appena conclusa dove l’unico vero affare sono i 25 milioni incassati dal Genoa per Pellegri.

RIVOLUZIONI E AMARCORD. Intanto il calcio italiano sembra arrivato a un punto di svolta. Sono stati nominati i nuovi commissari di Figc e Lega Serie A, rispettivamente Roberto Fabbricini e Giovanni Malagò. Il Guerin Sportivo vi spiega come cambierà il movimento del pallone di casa nostra dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale. Alla rassegna iridata non ha mai parteci- pato Massimo Bonini, per via della sua cittadinanza sammarinese. L’ex mediano della Juventus racconta in un’intervista esclusiva il suo rapporto con Michel Platini e non solo.

MOTOGP. Fra un mese si parte in Qatar e tra i più attesi c’è Andrea Dovizioso: il pilota della Ducati vuole migliorare il secondo posto del 2017. All’interno del Guerino troverete un approfondimento sulla competizione regina delle due ruote e tanto altro ancora.