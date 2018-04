Presentate le squadre della Global Clash Royale League

Clash Royale è un gioco mobile free-to-play che combina elementi strategici in tempo reale in un gioco di carte, ambientato in un'arena uno contro uno. L'obiettivo è molto semplice: sfruttare le truppe e le abilità schierabili fra quelle presenti nelle nostre carte per distruggere la base avversaria.

Alcuni fra i team più importanti del panorama eSport sono stati invitati alla creazione della Clash Royale League di Supercell, casa produttrice del gioco mobile tra i più scaricati e giocati nel mondo. È la prima volta che viene creato un campionato di questo tipo nel mondo dei videogiochi per dispositivi mobili.

Le squadre invitate

Divisione Nord America

Cloud9

Team SoloMid

Tribe Gaming

Immortals

NRG Esports

Complexity

100 Thieves

Counter Logic Gaming

Divisione Europa

Misfit, Fnatic

SK Gaming

G2 Esports

Team Liquid

Team Queso

Team Dignitas

Alliange

In futuro verranno create anche le divisioni di Cina, Asia e America Latina. Le varie regioni del campionato si daranno battaglia a partire da Agosto e per fine anno ci sarà la finale mondiale dal vivo. Il mondo degli eSports e delle competizioni è ancora lontano dai videogiocatori su mobile, tipicamente popolati dai cosiddetti “casual” (occasionali), ma tutti gli esperti del settore concordano sulle immense potenzialità del mercato mobile che vanta un numero enorme di tifosi e appassionati che iniziano ad essere interessati a seguire anche le competizioni.

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi