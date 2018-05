A Savona l'ultima tappa del Genoa Esports Roadshow

Domenica 20 maggio (ore 15) lo Stadio Luigi Ferraris si tingerà di rossoblù per l’ultima volta in questa stagione. A Genova arriverà il Torino, ma oltre alla partita ci sarà un altro appuntamento da non perdere: la finalissima del Genoa Esports Roadshow. Ma prima c’è ancora l’ultima tappa, quella in programma domani 16 maggio al centro commerciale “Il Gabbiano” di Savona. Da questa giornata usciranno i nomi degli ultimi finalisti che durante il weekend si sfideranno a Marassi. Sarà possibile effettuare le iscrizioni fino a poco prima dell’inizio del torneo di Fifa 18. Quella di Savona come detto sarà l’ultima delle cinque tappe del Roadshow che secondo le previsioni di Matteo Rossi – area marketing del Genoa - «avremo circa 400 ragazzi. Ci saranno riconoscimenti per i primi tre classificati in ogni tappa, che si qualificheranno per la Finale, oltre a un montepremi per il vincitore dell’interno torneo».