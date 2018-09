Cristiano Ronaldo "attacca" Fifa19: «Perché non mi avete dato 100?»

TORINO - «Perché il mio rating non è 100? Non avete visto quello che faccio? Andiamo, alzatelo a 100». Sono le parole di Cristiano Ronaldo nell'esilarante video pubblicato dall'account ufficiale 'Twitter' della 'EA Sports', volto a presentare il nuovo 'FIFA 19' in cui il cinque volte Pallone d'Oro appare in copertina con la sua nuova maglia, quella della Juventus. L'asso portoghese punta sempre ad essere il migliore e non si sottrae alla sua invidiabile nomina neppure in questo caso. Da Neymar a De Bruyne, da Robben a Diego Costa (che lascia volantini con un +5 sui parabrezza delle macchine parcheggiate), passando per Kimmich che si lascia andare ad un gesto di stizza e Casemiro che innalza il proprio rating da 84 a 91, prima di disegnare baffi, pizzetto e peli nel naso al volto di Casilla, CR7 è in buona compagnia. Ma è proprio l'ex compagno del Real Madrid a fornirgli uno spunto importante, tale da emularlo, armandosi di pennarello, cancellando il 94 e scrivendo accanto 100. Unico attore sorridente è Paulo Dybala, che afferma: «Il mio rating è migliorato quest'anno».