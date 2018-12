Australia: torna la E-League con la nuova stagione competitiva su FIFA19

La lega inizierà Giovedì 21 Febbraio 2019 e come l’anno scorso, gli ultimi 9 match del campionato reale, coincideranno con i 9 match del campionato virtuale. Il torneo, sarà giocato su entrambe le console di ultima generazione, ovvero PS4 e Xbox One, e la Grande Finale si disputerà il 9 Maggio 2019. Come gli altri tornei eSport, anche quello australiano offrirà FIFA Pro Points validi per la classifica dei Global Series Playoff.

Fox Sports, al canale australiano 505, trasmetterà le partite ogni Giovedì sera per tutta la competizione. Inoltre, i match saranno disponibili anche su Twitch. Tutti i club della Hyundai A-League, dovranno selezionare almeno più di 2 giocatori per ogni console. A gennaio 2019, ci sarà un draft, in cui verranno i vari giocatori rappresentanti. Inoltre, ogni club potrà scegliere un giocatore sostituto, che sarà in grado di rimpiazzare il giocatore principale, se questi non vi potrà partecipare.

Luke Bould, Chief Commercial Officer della Federazione calcistica Australiana, ha dichiarato: “Dopo il successo della stagione inaugurale, siamo davvero lieti di annunciare che la E-League sarà ancora migliore nel 2019. I nostri club hanno fatto un ottimo lavoro nello stabilire le loro squadre l'anno scorso e c'è già una discussione significativa sulla selezione dei concorrenti per il prossima stagione.”

Ha continuato, commentando: “Siamo lieti che FOX SPORTS trasmetterà di nuovo la E-League. Spostare i nostri round di regular season su Fox Sports 505 è un impegno significativo, e la loro esperienza nella produzione di una copertura leader a livello mondiale è una risorsa molto importante per la competizione. Avere EA SPORTS come partner fornisce una valida connessione e un percorso per i concorrenti per qualificarsi per la Coppa del Mondo FIFA 2019.”

Inoltre, Bould ha concluso: “Sono fiducioso che la stagione 2019 della E-League sarà ancora più eccitante dell'ultima in quanto la popolarità degli e-sport continua a crescere.”

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi