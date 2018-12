League of Legends sbanca ai The Game Awards: Cloud9 e Sjokz protagonisti

Come ogni anno, si è da poco concluso il The Game Awards, la cerimonia che assegna i premi a tutti i migliori giochi dell’annata appena conclusa, e anche nel campo degli Esports ci sono stati alcuni vincitori. Grandissimi protagonisti della serata sono stati sicuramente i Cloud9, che hanno vinto non solo il premio come miglior team Esports del 2018, ma hanno visto anche il loro coach, Bok “Reapered” Han-Gyu, guadagnarsi il titolo di miglior allenatore del 2018. Abbiamo visto tutti le magie compiute da questi ragazzi ai Worlds 2018, e quindi questa decisione non sorprende più di tanto: i due titoli sono entrambi assolutamente meritati.

Non è però finita qui: dopo aver annunciato di aver intrapreso la strada da freelancer, Sjokz è stata premiata come miglior commentatrice nel mondo esportivo del 2018. La giovanissima beniamina della maggior parte degli appassionati di genere maschile, infatti, ha condotto con successo tutti i maggiori tornei americani e mondiali di quest’anno, risultando una figura estremamente professionale e certamente in grado di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi.

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi