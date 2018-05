In memoria di John Peter "TotalBiscuit" Bain

Nel 2014 un male incurabile lo aveva costretto negli ultimi mesi a ritirarsi a vita privata dopo una lunga e coraggiosa lotta dove ha cercato sempre di spendersi in favore del prossimo con la solita pacatezza e gentilezza che lo hanno sempre contraddistinto. Il mondo dei videogiochi competitivi piange, probabilmente, la sua mente più brillante, il motore trainante di un settore che ha contribuito a creare regalando al pubblico momento di spensieratezza e gioia, dedicandosi agli altri anche nei momenti di grande difficoltà.

Su Youtube aveva creato una comunità gigantesca fatta di milioni di individui, uniti dalla stessa passione per i videogiochi competitivi, e non solo, che ardeva nel cuore di TotalBiscuit e di tutti noi. Il ragazzo americano con la bombetta, oggetto simbolo del suo personaggio, rimarrà nella storia di League of legends attraverso il “Total Biscuit of Rejuvernation”, oggetto disponibile nel negozio del gioco e di StarCraft II dove ha regalato perle di divulgazione e commenti di altissima qualità in tutti questi anni che hanno permesso a tanti appassionati di entrare in contatto con un mondo, spesso considerato difficilmente accessibile, come quello dell’RTS Blizzard.

Il mondo degli eSports ricorderà per sempre uno dei suoi padri fondatori, le cui gesta sono scolpite nella mente di chi ha avuto l’onore di poterle apprezzare in questi anni. Il progetto The Co-optional Podcast andrà avanti grazie alla forza di sua moglie Genna che non ha mai smesso di stare al fianco del proprio marito anche nei momenti più difficili. Addio John Peter “TotalBiscuit” Bain, grazie per tutto quello che hai fatto per noi, grazie per quello che ci lasci, grazie per i contenuti che verranno donati in eredità alle nuove generazioni di videogiocatori.

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi