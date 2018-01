F1, Il segreto della Mercedes: «Basta rivalità tra i piloti»

TORINO – La Mercedes ha detto addio alla rivalità tra piloti della stessa scuderia. Questo, secondo il capo team della Mercedes, Toto Wolf, il segreto delle ultime vittorie. «In passato ho sempre pensato che una rivalità accesa tra compagni di squadra sarebbe stata una buona cosa per il team, perché avrebbe spinto gli uni e gli altri a dare il meglio. La lezione che ho imparato è che probabilmente non è vero». Wolf ha raccontato la nuova strategia parlando ad Autosport. L'accoppiamento di Valtteri Bottas con Lewis Hamilton, infatti, ha cambiato il modo in cui la squadra concepisce le rivalità interne tra i suoi piloti. Wolf ha cambiato idea dopo le difficoltà nel gestire il rapporto tra Hamilton e il campione del mondo 2016 Nico Rosberg. Diverse controversie tra i due piloti, infatti, hanno riguardato l'uso delle modalità del motore, la strategia dei pit stop, gli scontri in pista e gli scambi di personale tra i box.

NUOVE PROSPETTIVE Poi è arrivato Bottas e lo stesso Hamilton ha considerato l’armonia all'interno del team dell’anno scorso come una parte fondamentale del suo successo. Mentre Wolff ritiene che un rapporto salutare tra i due si sia rivelato cruciale nell'aiutare la Mercedes a battere la Ferrari. «La mentalità e il rapporto tra i piloti ci hanno reso più forti, hanno restituito un ambiente aperto e onesto. La messa a punto delle nostre auto ha funzionato perché loro due hanno lavorato così bene insieme».

