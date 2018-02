F1, Alonso stella del Wec, McLaren: «Impegno minimo»

TORINO - «L'impegno di Fernando Alonso con la Toyota durante il World Endurance Championship sarà minimo». Lo ha spiegato la McLaren a Crash.net dopo la presentazione della stagione WEC 2018-2019, che ha suscitato qualche scalpore per il cambio di data in occasione della “Sei ore di Fuji”, pensato apposta per lo spagnolo che lo stesso giorno avrebbe dovuto correre in F1 il Gp degli Stati Uniti. L’organizzazione del WEC ha così deciso di spostare avanti l'evento alle Fuji di una settimana per evitare la concomitanza e permettere ad Alonso di competere in entrambi. Decisione che, tra l’altro, è stata seguita da una serie di critiche da parte di altri piloti WEC impegnati in due competizioni. «Fernando si limita a guidare la macchina da corsa - ha spiegato Zak Brown, direttore esecutivo della McLaren a Crash.net -. Quindi per quanto riguarda gli impegni degli sponsor e altre questioni è tutto ridotto al minimo. Siamo arrivati ??a un accordo con la Toyota, che è quello di permettergli di correre la macchina, ma non di viaggiare per il mondo facendo impegni commerciali».

LE MANS – Brown, oltretutto, è convinto che la passione di Alonso per le corse sia l’unico motivo che l’ha spinto a gareggiare in WEC e F1. Insomma, se l'accordo con Toyota non fosse stato trovato il pilota spagnolo avrebbe trovato altri modi per continuare a correre fuori dalla F1. «Non capisco la polemica – continua Brown -. Alonso guida ogni fine settimana, la metà delle volte sotto una scuderia diversa quando fa karting. Penso che lo mantenga fresco e concentrato». Nel 2018 Alonso correrà almeno sei eventi endurance, tra i quali figura, come ovvio, la 24 Ore di Le Mans, in programma il 16 e il 17 giugno.

