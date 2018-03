F1 Australia, Hamilton: «Questa macchina mi sorprende sempre»

Hamilton vola nonostante qualche piccolo problema in Q2: «Dopo i risultati di questi anni sembra normale partire davanti, ma non è così» twitta

MELBOURNE - «Io miro sempre alla perfezione ma era difficile fare meglio di così, questa macchina mi sorprende sempre». Hamilton è tornato a volare. Il campione del mondo in carica ha conquistato la pole staccando di 6 decimi le Ferrari di Raikkonen e Vettel. È la sua settima pole qui, il record ad Albert Park. «Dopo i risultati di questi anni sembra normale partire davanti ma non è così». «Quest’anno sarà dura ma stiamo crescendo e soprattutto sto crescendo io in questo team anno dopo anno».

«LA FERRARI MI HA SORPRESO» - Dietro a Hamilton ci saranno le due Rosse: «Sono molto sorpreso dalla crescita delle Ferrari quest’anno – ha aggiunto il pilota inglese -. Sono molto migliorati nella potenza. Sarà dura aver dietro due Ferrari domani ma per ora sono contento».

