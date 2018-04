F1 Mercedes, Hamilton: «La mia speranza per il futuro è crescere insieme»

TORINO – Nemmeno un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, ha turbato l'umore e le ambizioni del Campione del Mondo Lewis Hamilton. In un video sul sito ufficiale della scuderia il pilota britannico ha giurato amore alle Frecce d'Argento. «La mia speranza per il futuro è che continuiamo a crescere, a eccellere e ad andare sempre avanti. Questo, ovviamente, per rafforzare la nostra relazione, ma voglio davvero portare questa squadra il più lontano possibile. Voglio far parte di questo viaggio, nel quale la Mercedes è il team di maggior successo nella storia della F1. Voglio spingerlo il più lontano possibile, compatibilmente con quanto mi resta davanti come pilota, così lontano che ci vorrà molto, molto tempo prima che qualcun altro lo raggiunga. Penso che questo turberebbe davvero le macchine rosse e il team rosso, quindi questo è il mio obiettivo…».

WOLFF Sulla stessa lunghezza d'onda il team principal della scuderia di Brackley, Toto Wolff: «Lo stesso vale per me, è semplice. Abbiamo iniziato a vincere insieme negli ultimi quattro anni e non esiste altro posto dove vorrei essere. Penso che possiamo costruire qualcosa che, se dovessimo guardarci indietro tra 20 o 30 anni, potremmo dire di aver fatto parte dell’era delle Frecce d’Argento e di un’era Mercedes in F1 che è stata quella di maggior successo. Lavorare per un marchio del genere e con un marchio di questo tipo è qualcosa che non si ha l’opportunità di fare molto spesso».

