F1 Azerbaijan, Hamilton: «Sono trascorse solo tre gare, non sono preoccupato»

BAKU – Lewis Hamilton ostenta tranquillità alla vigilia del Gran Premio dell'Azerbaijan, nonostante lo zero nella casella vittorie in questo 2018. Il Campione del Mondo ha infatti dichiarato: «Sono trascorse soltanto tre gare. Certo ci sarebbe piaciuto vincere, ma siamo ancora in un processo di apprendimento, che riguarda gomme, macchina e i nostri avversari. Durante i test e nelle prime gare è una questione di partire bene anche anche di trovare un buon feeling. Bisogna capire la propria situazione e poi darsi il giusto slancio. Quest’anno sarà una battaglia a tre e non sarà semplice. Servirà un grande lavoro, anche in fabbrica, per essere al meglio in ogni gara».

PRIORITÀ «Durante i test e durante le prime gare, oltre a cercare di partire con slancio, ci siamo concentrati nel trovare un buon feeling con la macchina. Ogni team deve chiarire la propria situazione per poi partire nel modo giusto in gara. C’è ancora molto lavoro da fare per arrivare al top, ma siamo fiduciosi». Ha proseguito il britannico, che si è concesso anche un po' di svago in vista di questa gara: «Per me è sempre stato importante trovare un equilibri. Ho passato un po’ di tempo con gli amici. Mi piace viaggiare ma ora sono contento di tornare in macchina. Non è una nuova partenza ma un ritorno rinvigorito».

