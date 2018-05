F1, diretta Gp Monaco ore 15.10: dove vederlo in tv

MONTECARLO – Uno dei circuiti più famosi e affascinanti del mondo. Qui a Montecarlo qualcuno dice che la pole position vale l’80% delle probabilità di vittoria. Forse è un po’ troppo, considerando l’imprevedibilità di questa pista unica al mondo, ma di certo Daniel Ricciardo è il grande favorito della gara di domani. Grazie anche al tempo record messo a segno in qualifica. Alle sue spalle ecco Vettel, che è riuscito a tenere dietro Hamilton, 3° ma sempre pericolosissimo. Senza dimenticare che Raikkonen non getterà la spugna così facilmente. Con Verstappen ultimo e fuori dai giochi è troppo presto per fare dei pronostici.

