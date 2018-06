F1 Mercedes, Hamilton si esalta: «Adoro questa lotta a tre»

ROMA - «È sicuramente una lotta a tre e personalmente lo adoro». Lewis Hamilton ha parlato a F1i e ha ammesso di divertirsi un mondo in questa stagione di Formula 1. Le tre “grandi” hanno vinto due gare a testa nelle prime sei della stagione. La Ferrari a Melbourne e in Bahrain, la Red Bull a Shanghai e Monaco, la la Mercedes a Baku e a Barcellona. «È la più grande sfida che ho avuto con i miei ragazzi, ma la sto amando. Mi piace dover scavare in profondità nelle mie conoscenze tecniche e imparare di più: come posso davvero scegliere il set-up giusto e farlo bene per il weekend, tutte queste cose differenti. Mi sto divertendo».

BATTAGLIA A TRE - Hamilton attualmente guida la classifica dei piloti e la Mercedes quella costruttori, ma il pilota non si fida: «Credo che la Ferrari sia ancora la più forte. La loro macchina ha funzionato abbastanza bene finora. Siamo più avanti di quanto saremmo se tutti avessero lavorato allo stesso modo. Ma sento ancora che sono i più forti e Sebastian ha fatto il lavoro migliore». «È una battaglia a tre. La Red Bull? Sarà interessante vedere le loro prestazioni, continueranno a rafforzarsi durante l'anno».

