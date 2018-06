MONTREAL – Hamilton mette da parte la sua solita baldanza e mostra delusione, quasi rassegnazione: «Se il motore ha condizionato le mie qualifiche? No. Il problema è che non ho messo insieme il giro, è stata una giornata difficile». Il campione del mondo, pur non avendo commesso grossi errori in stile Raikkonen non è parso mai in palla. Poi una considerazione che pare già una sentenza in vista della gara: «Domani? Non si vince partendo dal 4° posto qui, ma domani ci proveremo».

