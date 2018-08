F1, griglia di partenza Gp Belgio: Hamilton in pole davanti a Vettel

SPA - Sotto la pioggia è Lewis Hamilton a conquistare la pole position nel Gp del Belgio, la quinta in carriera sul circuito di Spa per il britannico. Il campione del mondo ha preceduto Sebastian Vettel e le due Force India, che a sorpresa conquistano la seconda fila con Ocon e Perez. In terza fila Grosjean, poi Raikkonen, costretto a rientrare ai box due minuti prima del termine delle qualifiche. Seguono Verstappen e Ricciardo, in settima e ottava posizione, poi Magnussen e Bottas (ma, penalizzato, partirà ultimo in griglia). Dopo le prime due parti di qualifiche su condizioni di pista asciutta, si corre sul bagnato nel Q3 per poi andare asciugandosi solo negli ultimi minuti, condizioni meteo "ballerine" che hanno condizionato le qualifiche dando alla fine un risultato difficilmente pronosticabile alla vigilia.

Q1 E Q2 - Sainz, Alonso, Sirotkin, Stroll, Vandoorne non riescono di accedere al Q2. Ce la fa, invece, Ericsson con un guizzo decisivo nel finale. Bene Raikkonen nella prima parte di qualifiche, che ha girato con gomme gialle, come il compagno di scuderia Vettel: rispettivamente primo e quarto i due ferraristi. In mezzo le due Mercedes, Bottas secondo ma costretto a partire dall'ultima posizione a causa del cambio di power unit (e con gomme gialle al via), Hamilton terzo. Nel Q2 ancora meglio le due Ferrari, che si piazzano ai primi due posti con Vettel davanti a Raikkonen e Hamilton. Al taglio verso il Q3 Gasly, Hartley, Leclerc, Ericsson e Hulkenberg, come Bottas costretto a partire dal fondo domani in gara.

