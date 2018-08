F1 McLaren, Alonso: «Monza è un posto unico. Grazie Italia»

TORINO – Ha già annunciato il suo ritiro dalla Formula 1 Fernando Alonso e quindi per lui domenica sarà il suo ultimo GP di Monza. Nel 2010 era stato proprio lo spagnolo a portare alla vittoria per l’ultima volta la Ferrari sul circuito di casa. Un legame speciale per lui con l’Italia, come ha confessato ai microfoni di Sky: «Tutte queste ultime gare sono speciali, ma questa un po’ di più. Monza e l’Italia avranno sempre una grande connessione con me. Ho cominciato in Minardi, ho fatto tutta la carriera in go-kart qui, ho avuto Flavio Briatore per tutta la mia vita sportiva, ho corso in Ferrari… Monza è un posto unico».

Monza selfie. Questo sarà il mio ultimo GP di Italia F1. Qui sono cresciuto in go kart,con il Team Minardi ho debuttato in F1, con Flavio ho vinto campionati dil mondo, e abbiamo lottato per il mondiale 5 anni incredibili in Ferrari.Grazie Italia.Grazie Monza?? pic.twitter.com/eEFv96gVOW — Fernando Alonso (@alo_oficial) 30 agosto 2018

EMOZIONI Lo spagnolo ha proseguito spiegando la sua scelta e le emozioni che lo accompagneranno per tutto il weekend: «Rimpianti per la scelta fatta? No, questo calore non mi fa pensare, ma mi tocca il cuore e rende il weekend molto più speciale ed emotivo. Penso di volermi godere ogni momento, e cercherò di ridare indietro qualche momento bello in questo weekend». L’ex ferrarista ha poi voluto condividere i suoi pensieri anche su Twitter, postando una foto e un messaggio molto bello rivolto ai tifosi: «Monza selfie. Questo sarà il mio ultimo GP di Italia F1. Qui sono cresciuto in go kart, con il Team Minardi, ho debuttato in F1, con Flavio ho vinto campionati del mondo, e abbiamo lottato per il mondiale in 5 anni incredibili in Ferrari. Grazie Italia. Grazie Monza».

