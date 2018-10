F1 Giappone, Hamilton: «È stato tutto fantastico, weekend e gara»

SUZUKA - «È stato tutto fantastico, sono felicissimo, un weekend indimenticabile». Lewis Hamilton non può che commentare così il suo fine settimana a Suzuka, con la vittoria nel Gp del Giappone che lo porta ad un passo dal titolo iridato. «È stato uno show! - ha detto ancora il britannico appena sceso dalla monoposto - Vincere qui, su quella che considero la pista più bella del mondo, è davvero bellissimo».



PIEDI PER TERRA - Hamilton resta cauto a chi gli dice che ad Austin, il prossimo 21 ottobre, potrebbe chiudere il discorso iridato: «Un passo alla volta, non vogliamo cantare vittoria troppo presto, anche se non vedo l'ora di correre ad Austin. Oggi c'è stato un bel gap tra me e Vettel ma non è finita, spero di fare bene ad Austin», ha concluso.



GIOIA BOTTAS - Felice e soddisfatto anche Valtteri Bottas: «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, è stata una gara perfetta - ha detto il finlandese della Mercedes - È andato tutto bene fin dall'inizio, poi a metà gara ho cominciato a sentire il degrado delle gomme. Oggi il nostro obiettivo era quello di arrivare al traguardo prendendo più punti possibile».

