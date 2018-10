F1 Austin, Hamilton: «Voglio solo vincere, è un week end come gli altri»

AUSTIN - Il titol è a un passo, ma Lewis Hamilton per ora ha in mente solo il prossimo Gp in Texas. «Non ho sensazioni particolari, è un weekend come gli altri. Come sempre vogliamo vincere» ha detto il britannico della Mercedes in conferenza stampa. Per il quinto titolo in carriera gli basterebbe vincere, con Vettel terzo al traguardo.

STESSA ROUTINE - «Siamo arrivati qui per cercare di fare le stesse cose - ha aggiunto in conferenza stampa - Il meteo è piuttosto variabile, dobbiamo ripetere le prestazioni delle ultime gare, non vogliamo pensare ad altro. Noi miglioriamo la macchina per tutto l'anno, miglioriamo la sua conoscenza e la sfruttiamo al meglio. Non abbiamo pensato a quanto sarebbe bello vincere qui il titolo, ci sono ancora 100 punti disponibili e ci aspettiamo una Ferrari pronta a reagire con grande forza. Per questo dobbiamo alzare ancora l'asticella. Io voglio raggiungere l'obiettivo ma senza alzare la pressione».

A DIFESA DI VETTEL - Hamilton è poi tornato sulle sue parole in difesa di Vettel. «Credo se lui fosse stato nella stessa posizione avrebbe fatto la stessa cosa. Facciamo parte tutti dell'associazione piloti e ci deve essere rispetto reciproco. Seb è uno dei più grandi degli ultimi anni. E' un quattro volte campione del mondo e ogni cosa che fa viene amplificata. Ma ci sono state altre volte che lui è stato rispettoso quando sono stato io in difficoltà».

