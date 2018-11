F1, Rob Smedley dirà addio alla Williams

ROMA - Il capo degli ingegneri di pista alla Williams, Rob Smedley, lascerà la scuderia britannica a fine stagione. È quanto ha spiegato lo stesso Smedley, rivelando di non conoscere ancora il suo futuro: «L’esperienza in Williams è stata grandiosa - ha detto - nel team ci sono stati grandi cambiamenti da quando sono arrivato e sono felice di aver dato il mio contributo. Questo team rimarrà sempre nel mio cuore. Dopo 20 anni in Formula 1, credo sia arrivato il momento di fermarmi, passare del tempo con la mia famiglia e riflettere su cosa fare in futuro»



CON MASSA Smedley è arrivato nel 2014 e ha dato un contributo fondamentale nella rinascita del team britannico che assieme a lui ha centrato il terzo posto nel campionato marche nel 2014 e 2015 e il quinto nel 2016 e nel 2017. Prima della Williams, aveva lavorato a lungo in Ferrari, dal 2004, come ingegnere di pista di Felipe Massa, assieme al quale lasciò la Ferrari a fine 2013 seguendolo in Williams.

