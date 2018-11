F1 Brasile, Hamilton: «Qualifiche difficili, Ferrari veloci»

INTERLAGOS - «È stata davvero dura questa sessione di qualifiche, il meteo era molto incerto e le Ferrari sono molto veloci questo fine settimana. Abbiamo lavorato molto con i miei ingegneri per assicurarci di essere pronti». Così Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gp del Brasile, che lo hanno visto conquistare la decima pole stagionale.

SENNA SUL CASCO Il campione del mondo si è detto felice di gareggiare ancora in Brasile, «porto un logo di Senna sul mio casco questo fine settimana», e quanto alla gara di domani non si è sbilanciato. «Le Ferrari hanno più blistering di noi sulle supersoft, non so se pè corretto ma noi pensavano di usare le soft».

Gp Brasile, pole a Hamilton