F1, Brasile: gara in diretta alle 18.10, dove vederla in tv

INTERLAGOS - Record della pista e pole position per il campione del mondo Lewis Hamilton nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota della Mercedes, col tempo di 1'07''281, davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel. Domani appuntamento con la gara su Sky Sport F1 (ch. 207), alle 18.10.

IN TV - La gara del Brasile sarà anche trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). L'appuntamento è alle ore 17.10 con lo studio Formula 1, che anticipa il via della gara in diretta alle ore 18.10.

