F1, Todt: «Schumacher continua a combattere»

ROMA - «Continuiamo a pensare positivo, perché solo i pensieri positivi lo possono aiutare. Lui continua a combattere e così la sua famiglia». Il presidente della Fia, Jean Todt, grande amico di Michael Schumacher, parla così, nel corso di un'intervista a 'Die Welt' del 7 volte campione del mondo di F1, in gravi condizioni da ormai 5 anni in seguito a un incidente di sci sulle nevi francesi di Meribel. «La nostra comunicazione - aggiunge il 72enne francese, in occasione del 50mo compleanno del tedesco - non può essere più quella di prima ma continuo ad andarlo a trovare un paio di volte al mese e gli sono vicino come posso».

