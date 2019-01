F1 Mercedes, Wolff: «Bottas deve alzare gli standard»

ROMA - Dopo il suo annus horribilis, chiuso senza vittorie, Valtteri Bottas deve migliorare drasticamente il suo rendimento per meritarsi la conferma alla Mercedes. È quanto sostiene il team principal delle Frecce d'Argento, Toto Wolff. «Sa benissimo dove deve arrivare. Avrà bisogno anche di un po' di fortuna in più, ma noi vogliamo che sia in grado di lottare con Hamilton o con chiunque altro per la vittoria» dice Wolff.

CAMPIONE DEL MONDO La fiducia nelle capacità del pilota finlandese, però, non manca: «Non sarà facile, perché l'Hamilton visto quest'anno è il migliore di sempre ed è un osso duro da battere. Ma credo che Bottas possa farcela. Se riesce a fare tesoro anche dell'esperienza negativa, può anche diventare campione del mondo».

Tutto sulla F1