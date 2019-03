F1 Alfa Romeo, Giovinazzi: «Orgoglioso di riportare il tricolore in pista»

GINEVRA - «Dopo otto anni ritorna un pilota italiano in griglia di Formula 1 e per me è un motivo d'orgoglio essere proprio quell'italiano che riporta il tricolore in pista. Adesso l'obiettivo è fare bene». Lo ha detto Antonio Giovinazzi, pilota dell'Alfa Romeo, oggi al Salone di Ginevra insieme al compagno di squadra, l'ex campione del mondo Kimi Raikkonen. L'Alfa dopo il ritorno in Formula 1 lo scorso anno, come sponsor e partner tecnico, quest'anno ha dato il nome alla scuderia, equipaggiata con le power unit Ferrari.

ORGOGLIO ITALIANO - Giovinazzi ha evidenziato l'orgoglio di rappresentare il tricolore sulla griglia di partenza, otto anni dopo la presenza di Vitantonio Liuzzi e Jarno Trulli. «I test sono andati bene, la macchina sembra positiva, naturalmente non sappiamo ancora il vero potenziale, dobbiamo aspettare Melbourne». In merito alla "convivenza" con Kimi Raikkonen, il pilota pugliese ha concluso: «E' un campione del mondo. Può essere sia un maestro che un riferimento durante la stagione, devo imparare tantissimo da lui, questo può essere importante anche per i miei risultati».



