Formula 1, Calendario 2019: dirette tv e orari

ROMA - Manca davvero pochissimo al via della stagione 2019 di Formula 1. Riparte la caccia al cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, tra debutti e nuove sfide, con il Gran Premio d’Australia in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Sabato 16, alle 7 del mattino, ora italiano, sono in programma le qualifiche. Domenica la gara è alle 6.10. Il Mondiale di Formula 1 sarà visibile anche in chiaro su TV8. Il canale trasmette tutti i 21 Gran Premi della stagione, di cui 5 in diretta: i Gp di Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e Abu Dhabi. Sabato 16 andranno in onda le qualifiche alle ore 14, domenica 17 marzo, alle ore 12.30 il paddock gara con le ultime interviste e le anticipazioni degli addetti ai lavori prima del semaforo verde della gara, al via, in differita, alle 14.

IL CALENDARIO 2019 DELLA FORMULA 1 - Ecco il calendario completo della stagione, al via a Melbourne domenica 17 marzo.

17 marzo Gp Australia a Melbourne

31 marzo Gp Bahrain a Sakhir

14 aprile Gp di Cina a Shanghai

28 aprile Gp Azerbaijan a Baku

12 maggio Gp di Spagna a Barcellona

26 maggio Gp di Monaco a Monte Carlo

9 giugno Gp del Canada a Montreal

23 giugno Gp di Francia a Le Castellet

30 giugno Gp d'Austria a Spielberg

14 luglio Gp di Gran Bretagna a Silverstone

28 luglio Gp di Germania a Hockenheim

4 agosto Gp d'Ungheria a Budapest

1 settembre Gp del Belgio a Spa-Francorchamps

8 settembre Gp d'Italia a Monza

22 settembre Gp di Singapore

29 settembre Gp di Russia a Sochi

13 ottobre Gp del Giappone a Suzuka

27 ottobre Gp Usa ad Austin

3 novembre Gp del Messico a Città del Messico

17 novembre Gp del Brasile a San Paolo

1 dicembre Gp Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi.

FORMULA 1 2019: LE GARE IN DIRETTA



FORMULA 1 2019: CALENDARIO



FORMULA 1 2019: CIRCUITI



FORMULA 1 2019: PILOTI



FORMULA 1 2019: RISULTATI



FORMULA 1 2019: CLASSIFICHE



FORMULA 1 2019: ALBO D'ORO