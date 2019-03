F1 Gp Australia: vittoria per Bottas, Vettel quarto

MELBOURNE - Dominio Mercedes nel Gp d'Australia, con il finlandese Valtteri Bottas che precede sul traguardo il campione del mondo Lewis Hamilton. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen, che si piazza davanti alle due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. A seguire Kevin Magnussen che chiude in sesta posizione con la Haas motorizzata Ferrari. A punti Nico Hulkenberg (Renault), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) e Daniil Kvyat (Red Bull).

LA PARTENZA - Hamilton scatta dalla pole, ma viene beffato dal compagno di squadra Bottas che lo supera e si porta subito in testa. Vettel conserva la terza posizione, davanti a Verstappen e all'altra Ferrari di Leclerc, che prova a superare l'olandese ma non riesce a trovare spazio. Partenza sfortunata per Ricciardo, che esce fuori di pista e deve tornare ai box per sostituire il muso della sua Renault: l'australiano è passato alle gomme hard e potrebbe tentare di arrivare fino alla fine. Anche Kubica è stato costretto a cambiare l'ala a causa di un contatto con Gasly e, nel corso del pit-stop, monta le medium. All'11esimo giro va a fuoco il motore della McLaren di Carlos Sainz, che deve fermarsi a bordo pista e abbandonare la gara.

PIT-STOP - Nonostante i pit-stop, cambia poco nella Top 5: Bottas riconquista la prima posizione davanti a Hamilton, poi Vettel, Verstappen e Leclerc: l'olandese poi riesce a passare il tedesco, mettendosi alle spalle delle Mercedes. Nel frattempo, Grosjean parcheggia la sua Haas in una via di fuga. A dieci giri dalla fine, mentre Bottas fa l'andatura in prima posizione (e conquista anche il punto per il giro più veloce), Verstappen si lancia all'attacco di Hamilton per conquistare il secondo posto, ma il campione del mondo resiste. La Ferrari non hanno il passo giusto e restano in quarta e quinta posizione.

