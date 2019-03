F1, Alonso investe nel mondo degli eSports

ROMA - Fernando Alonso espande ancora il raggio d'azione nel mondo dei motori. L'ex pilota di F1, dopo essere passato alle gare di endurance, ha appena messo piede nel mondo degli eSports, ossia dei tornei competitivi di videogames. Alonso è uno degli investitori di Motorsport Games, una piattaforma specializzata nelle discipline e-sportive di derivazione motoristica dell'endurance racing.



CONTRIBUTO ATTIVO «Ormai gli eSports sono una realtà consolidata. Io li seguo da tempo ed è per questo che ho deciso di "scendere in pista" attivamente - ha detto Alonso - per dare, assieme a Motorsport Games, un contributo attivo allo sviluppo e alla diffusione di questa disciplina. Gli eSports non sono meglio o peggio delle gare reali, più semplicemente, però, rappresentano un mezzo in più per i fan di avvicinarsi alle competizioni».

