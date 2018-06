F1 Alonso: «Sono ancora innamorato della Ferrari»

MONTREAL – Fernando Alonso è ancora innamorato del Cavallino. «Mi sarebbe piaciuto vincere il Mondiale con la Ferrari, ci siamo andati vicini per due volte e in tre occasioni siamo stati secondi. Quindi non è accaduto per poco. Ma è un rimpianto, un peccato». Così il pilota spagnolo in un’intervista esclusiva a SkySport F1 in occasione del suo 300° Gran Premio parla degli anni trascorsi in Ferrari. «Sono stati anni bellissimi, dove ho conosciuto persone incredibili, essere stato in una squadra che è un mito per il motorsport è stato un onore - aggiunge il due volte campione del mondo, che poi rivela di essere ancora innamorato della rossa -. Ci siamo amati molto e almeno io l'amo ancora» afferma il pilota di Oviedo, che poi smorza i toni su possibili polemiche soprattutto dopo aver lasciato Maranello. «Non ci sono mai stati momenti di polemica, ma momenti duri quando finivamo ottavi o quattordicesimi».

